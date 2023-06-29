Мариуполь, ДНР, 29 июня, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Литература с героизацией украинских националистов, в том числе детские книги, доставлялась в библиотеки Мариуполя по команде киевских властей, заявила журналистам заведующая отделом комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова.

Иван Шилов ИА REGNUM Степан Бандера

«Эта литература получалась из центральных фондов библиотек из центральных издательств в принудительном порядке. Мы сами ее не заказывали, она приходила только по разнарядке», — сказала она в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам Матусовой, такие книги не имели спроса среди посетителей. Библиотекарь также сообщила, что указанную литературу всегда выставляли на первый план.

Специалист выразила мнение, что поступающие книги о националистах выполняли по большей части рекламную функцию.

На Украине многие годы осуществляется героизация украинских националистов, таких как Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник, а также других главарей «Организации украинских националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Украинской повстанческой армии» (УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Указанные организации несут ответственность за совершение множества военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года, которая сопровождалась массовым уничтожением поляков и представителей других национальностей на Западной Украине.

1 мая на сайте украинского президента появилась петиция, авторы которой предложили учредить новую награду для военнослужащих ВСУ — орден Степана Бандеры.