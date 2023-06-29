Стокгольм, 29 июня, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Власти Ирака потребовали от правительства Швеции выдать иммигранта, причастного к сожжению Корана. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Иван Шилов ИА Регнум Осквернение Корана

«Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

28 июня полиция Стокгольма разрешила проведение акции сожжения Корана в исламский праздник Курбан-байрам. Причём изначально организаторам отказали в связи с возможными рисками теракта, но те обжаловали решение властей Швеции в суде, который встал на их сторону.

Как передавало ИА Регнум, позднее Министерство иностранных России осудило шведские власти за допущение провокационного акта исламофобии и осквернения Корана. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются позорным нарушением прав верующих.