Вашингтон, 29 июня, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Китайский воздушный шар, сбитый в феврале в воздушном пространстве США, не собирал и не передавал разведданные, хотя шпионское оборудование на нём было установлено. Об этом 29июня сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Райдер указал, что у китайского аэростата были разведывательные возможности, но в Пентагоне пришли к заключению, что он не занимался сбором разведданных во время полёта над США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сбитый в феврале над территорией США китайский аэростат был оснащён оборудованием для сбора информации американского происхождения. На нём было установлено произведённое в США оборудование, часть которого находится в продаже в интернет-магазинах, и произведённые в Китае специализированные датчики и другая техника.

Американская армия 4 февраля сбила китайский аэростат залетевший в воздушное пространство США в конце января, после того, как он пересек территорию США и оказался над Атлантическим океаном. В том же месяца средства ПВО США сбили ещё три воздушных объекта.

Китай объяснял абсолютной случайностью заход своего аэростата в воздушное пространство США. По словам представителей Пекина, это произошло из-за форс-мажорных обстоятельств, и летательный аппарат использовали в исследовательских целях метеорологи. Президент Джозеф Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.