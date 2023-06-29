Нью-Йорк, США, 29 июня, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) вернулась домой из больницы, где проходила лечение в отделении интенсивной терапии. Об этом 29 июня сообщил телеканал CNN.

chrisweger Мадонна

Уточняется, что 64-летнюю певицу перевезли в ее дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи. Как отметил источник, знаменитость сейчас «в порядке».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам менеджера исполнительницы Гая Осири, у неё была диагностирована бактериальная инфекция. Певицу госпитализировали и ей пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии, подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В связи с болезнью Мадонны были отложены и приостановлены все её обязательства, включая мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летнему юбилею творческой карьеры певицы. Турне должно было начаться 15 июля и включало более 80 концертов в 35 городах Канады, США и Европы. По словам Осири, команда Мадонны поделится новой информацией по дате начала турне и по перенесённым концертам, как только об этом станет известно.