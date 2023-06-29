Хельсинки, 29 июня, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Ученые выявили в районе города Пори в Финляндии новый для страны вид комаров Culex Modetus, который известен как переносчик вируса лихорадки Западного Нила, сообщается на сайте Университета Хельсинки.

Rafaelgilo Комар — переносчик вируса

Он стал 44-м по счету видом этих насекомых, обнаруженным в республике. Пори считается самой северной точкой Европы, где нашли Culex Modetus. Ранее ближайшими местами от города, где выявлялся указанный вид комаров, стали Ленинградская область в России и район Сконе в Швеции.

В Финляндии открытие сделала научный сотрудник отделения вирусологии Хельсинкского университета Лорна Калверуэлл. При этом специалисты считают вариант с распространением заболевания на территории страны крайне маловероятным.

В южной части Европы Culex Modetus переносит вирус Западного Нила между птицами и людьми, а также между птицами и лошадьми.

Вирус Западного Нила, как правило, вызывает легкую инфекцию, которая обычно сопровождается лихорадкой, головной и мышечной болью. Изредка вирус может провоцировать неврологические симптомы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта стало известно, что в Красноярском крае выявили первый в 2023 году случай заражения лихорадкой Западного Нила. Инфекцию нашли у жительницы региона, вернувшейся домой с отдыха из Таиланда.

После приезда в Красноярский край женщина обратилась к медикам с жалобами на повышенную температуру тела и незначительную боль в шейном отделе. Она уточнила, что в ходе прибывания в Таиланде ее кусали комары.

15 мая Персидский журнал акарологии распространил информацию о том, что специалисты Тюменского медицинского университета открыли три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Эти насекомые оказались особо распространены в Сибири и в Монголии.

19 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что подтопление в Херсонской области после разрушения дамбы Каховского водохранилища грозит формированием очагов заболеваний, которые передаются комарами. По его словам, прежде всего речь идёт о лихорадке Западного Нила.