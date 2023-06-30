Москва, 30 июня, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Московский производитель ISBC разработал современные RFID-медальоны для ошейников, внутри которых есть чип с кличкой и полом животного, а также указаны контакты хозяина. Информация дублируется QR-кодом, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы RFID-медальоны для животных — компания ISBC 08

«Компания ISBC на протяжении 20 лет занимается разработкой и производством современной RFID-продукции. Одно из направлений работы — это создание товаров для идентификации животных», — пояснил Овчинский. Он добавил, что медальоны выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца.

Благодаря новой технологии любой нашедший животное сможет считать информацию о его хозяине с помощью смартфона. Метка выполнена из эпоксидной смолы, на месте крепления есть алюминиевая втулка, которая предохраняет ее от истирания. Само устройство защищено от влаги и грязи, а небольшой вес в три грамма, позволяет использовать его даже для миниатюрных пород животных.

Группа компаний ISBC занята в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции для различных отраслей цифровой экономики. Собственное производство компании позволяет выпускать широкий ассортимент бесконтактных смарт-карт, RFID-наклеек и корпусированных меток всех диапазонов.