Женева, Швейцария, 29 июня, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Россия призывает провести реформу Совета Безопасности (СБ) ООН и других международных органов за счёт увеличения роли стран Африки, Латинской Америки и Азии. Об этом 29 июня заявил постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов на встрече с африканскими коллегами.

Gup.ru Геннадий Гатилов

«Россия выступает за реформу основных международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, с целью отражения современных реалий 21 века за счёт увеличения представительства государств Африки, Латинской Америки и Азии», — заявил он.

Гатилов также отметил, произошёл глобальный сдвиг в сторону многополярного мира. Он заявил, что Москва высоко ценит растущую политическую роль стран Африки, их голоса нельзя игнорировать.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров в октябре 2022 года заявил, что назрела необходимость реформировать Совбез ООН. Он отметил, что при действующей системе СБ в нём из 15 членов шесть западных стран, а в следующем году будет семь, то есть почти половина.

Лавров подчеркнул, что такой состав Совбеза является непрезентативным. Он заявил, что нужно урегулировать это с учётом интересов развивающихся стран.