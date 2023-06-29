Москва, 29 июня, 2023, 21:23 — ИА Регнум. ВСУ несут большие потери на фронте, сообщил пленный украинский военнослужащий из 3-й отдельной механизированной бригады журналистам. Об этом 29 июня сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В первый день нас выбрали как тех, кто далек от военщины, и привезли разгружать БК. Я слышал, как попала первая рота под огонь. Там практически все погибли», — сказал он.

Военнослужащий сообщил, что это было в середине мая на южном фронте. Он также рассказал о больших санитарных потерях в рядах украинской армии. Из-за этого многие солдаты отказываются идти в бой, много дезертиров.

Украинские военнопленные часто рассказывают о нежелании мобилизованных в ВСУ участвовать в боевых действиях. 22 июня 2023 года военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщил, что им угрожали расстрелом, заставляя идти в бой. При этом командир заставлял идти на позиции, где до этого одна за одной погибли две роты.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в июне сообщил, что количество украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время кратно выросло. Киевская пропаганда запугивала их бесчеловечным отношением в российском плену, но этот миф всё больше развенчивается.