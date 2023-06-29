Задержанную в Луганске за шпионаж украинку арестовали на два месяца
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданку Украины по делу о сборе сведений о российских войсках
Москва, 29 июня, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Задержанную в Луганске за шпионаж украинку арестовали на два месяца. Такое решение 29 июня вынес Лефортовский суд Москвы.
Дело шпионки содержит секретную информацию, поэтому суд рассмотрел просьбу об аресте в закрытом режиме. Меру пресечения избрали на 1 месяц 30 суток — до 28 августа 2023 года. Решение суда ещё не вступило в законную силу, и его можно обжаловать. Содержаться женщина будет в следственном изоляторе «Лефортово».
О задержании украинской шпионки ИА Регнум сообщало ранее. По данным ФСБ, она с октября 2022 года собирала сведения о местоположении и передвижениях подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Задержанная передавала полученные данные лицу, действовавшему в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.
Свою вину она впоследствии признала. Женщина рассказала, что фиксировала данные о войсках, когда ездила на работу и на дачу. Женщина сообщила, что иногда записывала увиденное на страницах книги, которую читала, и, приезжая домой, передавала собранную информацию украинской стороне.