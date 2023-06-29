Москва, 29 июня, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Задержанную в Луганске за шпионаж украинку арестовали на два месяца. Такое решение 29 июня вынес Лефортовский суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело шпионки содержит секретную информацию, поэтому суд рассмотрел просьбу об аресте в закрытом режиме. Меру пресечения избрали на 1 месяц 30 суток — до 28 августа 2023 года. Решение суда ещё не вступило в законную силу, и его можно обжаловать. Содержаться женщина будет в следственном изоляторе «Лефортово».

О задержании украинской шпионки ИА Регнум сообщало ранее. По данным ФСБ, она с октября 2022 года собирала сведения о местоположении и передвижениях подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Задержанная передавала полученные данные лицу, действовавшему в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.

Свою вину она впоследствии признала. Женщина рассказала, что фиксировала данные о войсках, когда ездила на работу и на дачу. Женщина сообщила, что иногда записывала увиденное на страницах книги, которую читала, и, приезжая домой, передавала собранную информацию украинской стороне.