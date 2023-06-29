Луганск, 29 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали в Луганске гражданку Украины, которая призналась, что собирала информацию о передвижении российских подразделений и военной техники. Об этом 29 июня сообщило РИА Новости.

«Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я наблюдала где и что проезжаю, как продвигается военная техника и даже видела, как летают вертолеты. Указывала, что там видела такую технику, там — такую», — рассказала задержанная.

Женщина сообщила, что бывали случаи, когда она записывала увиденное на страницах книги, которую читала, когда ехала в общественном транспорте. Приезжая домой она передавала собранную информацию украинской стороне.

Задержанная заявила, что следила за российскими подразделениями по заданию куратора от Главного управления разведки Минобороны Украины. Против неё возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня 2023 года в ФСБ сообщили о задержании в ДНР агента службы внешней разведки Украины. Он собирал информацию, необходимую для совершения терактов против российских силовиков.

В мае в ФСБ сообщили о задержании 25-летней гражданки Украины, собиравшей информацию о российских Вооружённых силах. В ведомстве сообщили, что она передавала данные о нахождении военных объектов, техники и укреплений. У женщины изъяли технические средства со сведениями о дислокации и деятельности группировки российских войск «Восток».