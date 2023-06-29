* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 июня, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв назвал юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) врагом родины. Такое мнение он выразил 29 июня на телеканале «Открытый мир».

Кадр из интервью с канала: lenascully Владимир Киселёв

«Максим Галкин* — враг своей родины, про него и говорить нечего», — заявил музыкант.

Киселёв напомнил, что жена комика певица Алла Пугачёва поддержала супруга и вместе с детьми также покинула Россию. Музыкант высказал свою позицию по отношению к представителям шоу-бизнеса, уехавшим из страны после начала специальной военной операции на Украине. Но при этом выразил мнение, что самое страшное для человека — оказаться отрезанным от своей Родины.

Общественники ранее заподозрили Галкина* в спонсировании ВСУ из-за организации его выступлений в Турции украинскими менеджерами. Движение «Зов Народа» потребовало проверить его. Предположительно, менеджеры, которых юморист назвал «замечательными ребятами с Украины», могли направить часть полученных с концерта средств на поддержку украинской армии. Соответствующее обращение направили директору ФСБ России Александру Бортникову.

Как сообщало ИА Регнум, Галкин* оспорил статус иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении его иска. Представитель артиста назвала решение Минюста незаконным и необоснованным и потребовала отменить его, пояснив, что комик не ведёт политическую деятельность и не получал финансирование из-за рубежа.