Москва, 29 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Основатель и глава энергетической компании «Арети», российский миллиардер Игорь Макаров отказался от российского паспорта. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes.

Михаил Метцель / ТАСС Игорь Макаров.

Отмечается, что теперь он является только гражданином Кипра. Издание указало, что он стал шестым по счёту бизнесменом из числа действующих и бывших участников списка Forbes, отказавшийся от российского паспорта после начала спецоперации на Украине.

В рейтинге богатейших людей Макаров занимает 1368-е место в мире и пятое — на Кипре. В 2023 году он занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России. Его состоянием оценивается в 2,2 млрд долларов.

Сам миллиардер отказ от российского гражданства не комментировал.

Паспорт Кипра Макаров получил в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. В последние годы бизнесмен живет между Кипром, Флоридой и Северной Италией.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошло года журнал Forbes сообщил, что от российского гражданства отказались основатель британского финтех-стартапа Revolut миллиардер Николай Сторонский, а также миллиардер, инвестор и владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер. У последнего процесс выхода из гражданства РФ официально завершился летом 2022 года.

Мильнер уточнил, что он и его семья уехали из России ещё в 2014 году в Калифорнию, и не предполагают возвращаться. Он получил гражданство Израиля в 1999 году. В прошлой году инвестор вошёл в список Forbes с состоянием в $7,3 млрд.

Предприниматель Сторонский переехал в Лондон ещё в 2006 году.

В октябре 2022 года о своём решении отказаться от российского гражданства объявил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.