Москва, 29 июня, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Кристина Байкова — 28-летний вице-президент «Локо-банка» — погибла, упав с высоты 11-го этажа. Этому предшествовала ссора девушки с её молодым человеком Андреем.

ИА Регнум Кристина Байкова — 28-летний вице-президент «Локо-банка» со своим молодым человеком

Как стало известно, Кристина поругалась с мужчиной, а когда он отвернулся, вышла на балкон.

Пара встречалась около трёх недель и точная причина ссоры не известна. По предварительным данным, молодые люди спокойно беседовали и распивали алкоголь, но после приезда друзей, которые пригласили пару в клуб, поведение девушки изменилось.

«Она ушла в глубь квартиры и долго не возвращалась. Андрей уже собирался домой, но тут девушка вернулась вся в слезах, бросилась ему на колени и начала бормотать что-то нечленораздельное. Продолжая рыдать, Кристина подошла к открытому окну», ― сообщил Telegram-канал «112».

На опубликованных в Сети кадрах, видно, что молодой человек пытается уговорить её вернуться в квартиру, Байкова в итоге начала цепляться за выступ. Однако в момент, когда мужчина побежал в квартиру, чтобы попробовать открыть окно, Кристина сорвалась с карниза.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в полицию поступило сообщение о падении девушки с 11-го этажа элитных апартаментов на Ходынском бульваре. Установлено, что это 28-летняя вице-президента «Локо-Банка» Кристина Байкова, которая работала в департаменте корпоративных клиентов. Она скончалась от полученных травм ещё до приезда скорой помощи.

В настоящий момент по факту смерти Байковой проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается Следственный комитет.

Также известно, что девушка принимала гормональные препараты. Её эмоциональное состояние было непредсказуемым.