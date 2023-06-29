Москва, 29 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» начнёт добычу и производство карбоната лития на территории Боливии. Стороны подписали договор в четверг, 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

«Соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн», — заявил на мероприятии первый замгендиректора российской компании Кирилл Комаров.

Он сообщил о планах на строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год.

Российско-боливийский проект создаст в республике полный цикл добычи и переработки сырья, необходимого при переходе в высокотехнологичную экономику. В пресс-службе «Росатома» подчеркнули, что отечественные технологии помогут сделать проект не только высокоэффективным экономически, но и экологичным.

Ранее «Росатом» начал строительство в Боливии Центра ядерных исследований и технологий. Его возводят в городе Эль-Альто. В нескольких уже построенных зданиях центра произвели радиоактивные фармацевтические препараты для боливийских клиник. Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес назвала это событие исторической вехой для Боливии, так как страна впервые получила суверенитет и автономность в этой области производства. Благодаря циклотрону ядерного центра «Росатома» Боливия стала обладать препаратами для диагностики рака на ранней стадии.