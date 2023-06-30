Москва, 30 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Европейские страны не хотят и боятся полноценно участвовать в конфликте на Украине, поэтому в ЕС придумали новую тонкость с декларацией «обязательств по безопасности» для Киева, предусматривающую размещение военных штабов НАТО на украинской территории, но не фактическую замену войск ВСУ на силы европейцев. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что проект декларации с «обязательствами по безопасности» для Украины со стороны Евросоюза предусматривает возможность отправки на Украину «военных миссий ЕС». Сообщалось, что страны Евросоюза планируют расширить инициативу по обучению украинских военных, а также возможность проведения военных миссий. Для этого необходимо получить согласие всех членов объединения.

Политолог Журавлёв обратил внимание, что речь идёт не о непосредственной отправке европейских войск в ряды ВСУ, а о создании своеобразных центров присутствия армии НАТО на территории Украины.

«Это будут такие небольшие штабы на украинской территории, которые смогут связывать военных НАТО с ВСУ, передавать украинским военным разведывательные данные. Тонкость ситуации в том, что НАТО опасается и не хочет отправки своих войск именно в зону боевых действий, если бы не боялись, то уже отправили бы. Им с одной стороны хочется участвовать, но с другой стороны важно быть не при делах, поэтому создаются такие военные миссии», — рассказал Журавлёв.

Политолог допустил, что таким частичным участием в конфликте и разработкой различных правовых документов ЕС пытается оградить себя от обвинений в полноценном участии в конфликте. Также по словам эксперта, именно из-за нежелания полномасштабного столкновения с РФ европейцы не спешат принимать в свои ряды Украины. Как отметил Журавлёв, сейчас Евросоюз более свободен в своих решениях о военном присутствии на Украине и действует на грани правовых норм, создавая проект декларации. Однако, заметил политолог, ситуация не предвещает ничего хорошего и приведёт к ещё большей эскалации конфликта.

«Нельзя исключить ситуацию, что какая-нибудь европейская миссия попадёт под обстрел, а возможно, даже это решение примут сверху специально. Тогда начнётся ор стран НАТО, что якобы русские напали на представителя миссии, а, значит, и на Европу», — добавил политолог.

Эксперт подметил, что осуществления миссии всё же нужно согласие всех членов Евросоюза, а некоторые страны по-прежнему придерживаются нейтральных взглядов в отношении украинского конфликта.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит Евросоюза заявил, что НАТО пошлёт Украине «сильный сигнал поддержки» на саммите в Вильнюсе. Он отметил, что сейчас странам ЕС нужно сосредоточиться на военной помощи Украине, если этого не сделать, то вопрос о членстве не придётся обсуждать никогда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею о преобразовании Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины, о которой ранее объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По словам Захаровой, фонд давно уже стал Европейским фондом войны.