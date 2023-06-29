Луганск, 29 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В Луганске 29 июня задержали собиравшую данные о российских войсках украинскую шпионку. Женщина собирала информацию о местоположении российских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«С октября 2022 года жительница республики с целью оказания содействия вооружённым формированиям Украины по заданию лица, действовавшего в интересах ГУР МОУ, осуществила собирание и передачу сведений военного характера, а именно данных о Народной милиции ЛНР и ВС РФ», — сообщили в ФСБ.

У женщины украинское гражданство. Против неё возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, в июне по подозрению в шпионаже в пользу Украины арестовали жителя Приморского края. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По данным ФСБ, мужчина, действуя по заданию украинской разведки, собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. Мужчина понимал, что данные могут использовать против безопасности России.