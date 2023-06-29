Дербент, Дагестан, 29 июня, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Школьница из Дербента разрыдалась из-за того, что не смогла увидеть президента России Владимира Путина, который посетил Дагестан 28 июня. Видео с плачущим ребёнком быстро разошлось по соцсетям. Как выяснила редакция ИА Регнум, девочку зовут Райсат. Её родители рассказали, что школьница проплакала полвечера и успокоилась только, когда уснула.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Путина в Дагестан

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816511" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Девочка из Дербента расплакалась из-за того, что не увидела Путина

На появившихся в Сети кадрах мама Райсат спрашивает у неё, почему она льёт слезы. Ребёнок с досадой ответил, что очень хотел воочию увидеть президента. Она призналась, что не смогла сделать этого даже издалека, потому что люди все толкались, и толпа оттеснила её.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум отец девочки Ахмед Акипов, весь вчерашний день он работал на свадьбе оператором, а жена с дочерью пошли поприветствовать российского лидера.

«Сначала ребёнок стоял в первых рядах, но потом понабежало огромное количество народа и девочка оказалась далеко. За толпой людей президента она так и не увидела», ― поделился Акипов.

По его словам, дочь несколько часов проплакала, так ей хотелось увидеть Путина. Успокоить девочку удалось только ближе к вечеру.

«Ребёнок плакал, пока не уснул», ― добавил отец.

Как сообщало ИА Регнум, другой девочке из Дагестана посчастливилось не только увидеть президента России, но и сфотографироваться с ним. Школьница из Дагестана Фатима Тагирова, узнав, что глава государства во время поездки в Дербент посетит фонтан, сразу попросила мать прийти на встречу.

Она добавила, что очень хотела сфотографироваться с Путиным и пожать ему руку. Фатима дождалась президента, стала махать ему рукой и кричать. Совместно фото сделать удалось, а вот пообщаться у них не получилось, так как Путину нужно было уезжать. Она призналась, что хочет встретиться с ним снова. Фатима добавила, что хочет подражать президенту.

28 июня во второй половине дня российский лидер находился в Дербенте, где посетил мечеть Джума и провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. Кроме того, Путин, несмотря на действующий вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, вышел пообщаться к людям в Дербенте. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это была «абсолютно поразительная демонстрация» поддержки и радости людей.