Черкесск, 29 июня, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Замглавы правительства Карачаево-Черкессии, подозреваемую в хищении более 100 млн рублей, отправили 29 июня под домашний арест.

Министерство труда и социальной защиты КЧР Ирина Гербекова

«В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Ранее в Карачаево-Черкесии полицейские выявили коррупционное сообщество, участники которого похитили из бюджета более 100 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, возглавляла группу зампредседателя правительства республики Ирина Гербекова.

Всего по делу задержали семь человек, которые, по данным следствия, похищали бюджетные средства, предназначенные на лекарства, медицинское оборудование и выплаты медикам. Уголовное дело возбудили по статье об организации преступного сообщества.