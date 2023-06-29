Пекин, 29 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что любой мирный план, подразумевающий замораживание украинского конфликта, исключён, вызвали волну критики в Китае. Читатели портала «Гуанча» выразили мнение, что в результате нынешнего конфликта Украина перестанет существовать.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Было бы преувеличением думать, что оружие массового уничтожения, которым США поддерживают Украину, может победить Россию. В конце концов неизбежным итогом будет лишь уничтожение страны и семьи Зеленского», — высказался один из пользователей.

Комментаторы предположили, что Зеленского уничтожат его западные спонсоры, если он примет мирный план.

«Думаю, Зеленский это хорошо знает», — отметил читатель портала.

Другой пользователь уверен, что остановить конфликт можно только мирным путём.

«Другого пути нет! Зеленский — подонок, который наживается на кровопролитии, он полон решимости истреблять народ Украины, пока там не останется один последний человек», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в ходе выступления в Верховной раде украинский лидер заявил, что Киев отвергает все варианты заморозки конфликта. Он подчеркнул, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отход российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевские власти не настроены на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Так, заявляя о возможном диалоге с Москвой, руководство страны продолжает требовать у Запада оружие.

Она напомнила, что именно Киев по указке Запада в одностороннем порядке прервал переговорный процесс в марте 2022 года, а позднее, приняв соответствующий законодательный акт, власти Украины легитимизировали запрет на переговоры с Россией. С тех пор, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, никакого конструктива от украинской стороны по поводу возобновления переговорного процесса так и не озвучили.