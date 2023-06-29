Канберра, 29 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Администрация столицы Австралии Канберры готовится снизить допустимый возраст, при котором разрешена эвтаназия, до 14 лет. Об этом сообщило издание Australian.

Alberto Biscalchin Эвтаназия

«Подросткам в возрасте до 14 лет может быть предоставлен доступ к эвтаназии в соответствии с законом, поскольку лейбористско-зелёное правительство считает наиболее либеральной систему добровольной помощи при смерти», — говорится в сообщении.

По информации издания, проект возглавляет глава департамента прав человека столичного округа Тара Шайен. Кроме того, власти столицы Австралии планируют отменить обязательную отсрочку добровольной смерти, которая в зависимости от штата составляет от шести до 12 месяцев.

Если закон примут, то он будет распространятся также на города-спутники Канберры. Власти планируют доработать соответствующую рамочную программу до конца 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Австралии к маю 2022 года во всех штатах легализовали эвтаназию. Последним стал Новый Южный Уэльс. Законодательство позволяет помогать добровольно уйти из жизни гражданам от 18 лет. Основанием для этого является неизлечимое заболевание.

В начале апреля во Франции начались обсуждения изменений в законодательство об эвтаназии. Национальный совет врачей страны высказался против привлечения к этим процедурам медиков. При этом президент Эммануэль Макрон объявил, что до конца лета в стране подготовят законопроект об эвтаназии.

Сейчас эвтаназия легальна в девяти странах. Помимо Австралии это Нидерланды, ставшие в 2002 году первой страной, разрешившей процедуру, а также Бельгия, Люксембург, Испания, Португалия, Канада, Колумбия и Новая Зеландия.