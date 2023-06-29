Махачкала, 29 июня, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Дагестанский боец ММА Мухаммад Мокаев, ранее отказавшийся от России, вернулся в страну. Об этом он разместил пост у себя в социальных сетях.

Мухаммад Мокаев Мухаммад Мокаев

Спортсмен сообщил, что начал подготовку к новому «европейскому» поединку в Махачкале. В столице Дагестана проходит тренировочный сбор.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле боец UFC Мокаев заявил, что не хочет, чтобы местом его рождения в титрах на соревнованиях указывали Россию. Спортсмен, выступающий за Великобританию, призвал организаторов указывать только Дагестан в качестве его родины.

Местом рождения Мокаева первоначально было указано «Буйнакск, Дагестан, Россия». Однако боец в соцсетях выразил своё недовольство, обратившись к промоутерам с просьбой исправить надпись.

Мокаев живёт в Великобритании и выступает за Соединённое Королевство на соревнованиях в наилегчайшем весе UFC. В Британию он переехал ещё в детстве и жил с отцом в лагере для беженцев.

В тоже время бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон отказался от гражданства Соединённых Штатов Америки и сохранил только российское гражданство. Бывший спортсмен получил российский паспорт ещё в 2018 году. Позднее он заявил о решении отказаться от американского гражданства из-за агрессивной политики властей США.