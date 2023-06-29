Москва, 29 июня, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В Москве женщина убила своего годовалого ребёнка, сообщает Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошел на Онежской улице. По предварительным данным, мужчина вернулся домой с работы и обнаружил в квартире своего ребёнка без признаков жизни. Жена в этот момент также находилась в квартире.

Факт происшествия подтвердили в столичном управлении СК России. В заявлении ведомства отмечено, что на теле ребёнка зафиксировали ножевые ранения.

«Предварительно установлено, что совместно с ребёнком в квартире находилась его мать. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия», — указали в СК.

17 июня стало известно, что житель узбекского города Самарканда убил трёх своих детей — двух девочек и одного мальчика. Причиной стала ссора по телефону с женой. Возбуждено уголовное дело.