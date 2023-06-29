Берн, 29 июня, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Москва категорически против того, чтобы посредником в урегулировании украинского конфликта была Берна, так как он утратил нейтралитет, поддержав антироссийские санкции, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью, опубликованном 29 июня местной газетой Temps.

Кадр из видео с канала: RT Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин

«Утратила статус нейтрального государства и не может больше выступать ни посредником, ни представителем интересов, о чём уже не раз заявляли российские официальные лица», — подчеркнул российский дипломат.

Посол также указал на то, что ЕС назвал Швейцарию страной-партнёром по вопросу антироссийских санкций, а в Берне на это отреагировали положительно. При такой позиции шведских властей они не могут быть посредниками.

Гармонин также заявил, что Швейцария под внешним давлением сближается с НАТО, что не будет способствовать развитию отношений с Россией. Он напомнил, что в ходе Венского конгресса 1815 года Россия сыграла решающую роль в становлении Швейцарии и стала одним из гарантов её нейтралитета.

Как сообщало ИА Регнум, президент Швейцарии Ален Берсе в марте 2023 года заявил, что конфедерация готова стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Он сослался на давнюю традицию посредничества своей страны. При этом в феврале 2023 года МИД Швейцарии объявил о намерении пересмотреть отношения с Россией из-за специальной военной операции на Украине.

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. В том числе она поддержала 11-й пакет рестрикций и ввела ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в России.