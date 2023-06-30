Москва, 30 июня, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Идея правительства России и Центробанка возмещать гражданам убытки от мошенников правильная, но, учитывая масштабы злоупотребления, есть риски для населения по ошибке оказаться в числе нежелательных денежных получателей или потерять время из-за замороженного денежного перевода. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее российское правительство и Центробанк предложили возмещать убытки гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Таким образом планируют скорректировать закон «О национальной платёжной системе». После поправок в документе кредитные организации будут возмещать всю сумму перевода, если счёт получателя появится в особой базе данных, то есть в чёрном списке. Также банки будут обязаны на два дня замораживать переводы по сомнительным операциям, чтобы у клиента была возможность отменить транзакцию.

«Идея хорошая, потому что существует огромное число злоупотреблений. Но предложение может создать и ряд сложностей, так как часть переводов будет блокироваться ошибочно. Также и чёрный список может составляться неидеально, кто-то может попасть туда случайно, поэтому есть риски», — поддержал идею Делягин.

Депутат отметил, что нужны детали инициативы и её грамотное регулирование. Делягин обратил внимание на то, что сейчас правоохранительные органы не могут самостоятельно справиться с мошенниками.

Схожего мнения придерживается и директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, экономист Алексей Зубец. Он выделил главный плюс инициативы правительства и Центробанка — это существенное снижение выгоды работы телефонных мошенников, а значит, и их количества. При этом Зубец отметил и минусы, на которые также указывал Делягин.

«Может возникнуть ситуация, по которой банки будут отказывать клиентам в возмещении, потому что указанный счёт ещё не числится в базе мошенников. А ведь мошенникам ничего не мешает открывать новые счета, поэтому этот момент надо продумать. И вопрос к критерию сомнительности операции — чем она будет отличаться от других? Если операция, по мнению банка, не является сомнительной, то возврата не будет, — и клиент останется без денег. Если эти задачи будут решены, то мошенники не смогут зарабатывать на обмане, их число сократится», — отметил Зубец в беседе с ИА Регнум.

При этом эксперт заметил, что сейчас операторы связи уже могут сами блокировать нежелательные номера. Однако, как рассказал Зубец, мошенники стали использовать другой вид связи — звонки в мессенджерах, например в вайбере, вотсапе, где нежелательный номер не блокируется. Но экономист подчеркнул, что сотрудник банка или какой-то приличной структурной организации не будет использовать мессенджер для звонка клиенту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что цифровые мошенники в России начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, в частности, для составления внушающих доверие писем для пользователей. Как рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова, бот способен подстраивать наборы слов так, чтобы текст выглядел как можно более привлекательным. Она подчеркнула, что искусственный интеллект пока только развивается, но уже может использоваться для фишинговых атак на организации.

В середине июня этого года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил россиян, что в последнее время мошенники начали чаще отправлять гражданам через социальные сети и мессенджеры поддельные документы, включая удостоверения сотрудников банков. От потенциальной жертвы по-прежнему требуют перевести сбережения на «безопасный счет». Адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель Прав!», старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов посоветовал гражданам, столкнувшимся с таким видом мошенничества через мессенджеры и соцсети, не реагировать на данные письма. Он подчеркнул, что невозможна ситуация, когда реальный сотрудник банка присылал бы свои документы клиенту. Это, по словам юриста, так же невозможно, как и попытка условного полицейского получить показания по мессенджеру.