Владимир, 29 июня, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Законодательное собрание Владимирской области приняло закон, по которому региональный материнский капитал будет выплачиваться на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного начиная с 2022 года. Таким образом многодетная семья сможет получить несколько выплат.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Заседание Законодательного собрания Владимирской области

Региональный материнский капитал как мера социальной поддержки многодетных семей действует во Владимирской области с октября 2011 года. Размер маткапитала — величина непостоянная: ежегодно проводится индексация, на 2023 год установлена цифра 75 728 руб. За 11,5 года во Владимирской области выплату получили больше 18 тысяч родителей. Ограничений на использование средств маткапитала в настоящее время нет, но подразумевается, что это своего рода «целевое» вложение в ребенка.

Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области, единственной слабой стороной этой меры соцподдержки было то, что получить ее позволялось только однократно. Если родители получали выплату на третьего ребенка, на четвертого и любого последующего она уже не полагалось. О том, чтобы усовершенствовать льготу, — выдавать маткапитал на каждого ребенка, начиная с третьего, — депутаты вели речь давно. В итоге соответствующий законопроект был внесен в облпарламент за авторством губернатора Александра Авдеева.

«Мы документ поддержали. Это разумное, справедливое и логичное решение — установить выплату на каждого ребенка, привязать маткапитал к числу детей в семье. Финансово все просчитано и обосновано — в настоящий момент регион может себе позволить поддержать многодетные семьи таким способом», — прокомментировал решение коллег председатель Законодательного собрания Владимир Киселев.

Право на получение выплаты на третьего и каждого последующего ребенка возникает у жителей Владимирской области с 1 сентября 2023 года. Но закон имеет обратную силу — маткпитал положен детям, рожденным с 1 января 2022 года. Причем распространяется не только на кровных, но и на усыновленных малышей. Установлен срок, в течение которого родители могут обратиться за маткапиталом, — в период с полутора до трех лет ребенка.