Сумы, Украина, 29 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Командующий объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев 29 июня обратился к жителям приграничных районов Сумской области с призывом уехать.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пребывая в одном из населённых пунктов, лично убедил одну семью местных жителей срочно уехать, потому что была непосредственная опасность», — сообщил он в соцсети.

После этого он призвал всех местных жителей покинуть область.

ИА Регнум 25 июня сообщало о взрывах, раздавшихся в Сумах. Сигналы воздушной тревоги перед этим в регионе не объявляли. Власти воздержались от официальных комментариев. О взрывах на территории городов Кременчуг и Сумы также сообщали 27 июня. Сообщения о тревоге объявляли, но отменили вскоре после произошедших взрывов.

Минобороны России и первые лица страны неоднократно подчёркивали ранее, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, целями становятся исключительно военные объекты. 28 июня об этом вновь заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После сообщений украинских СМИ о ракетном ударе по Краматорску, в котором якобы погибли и пострадали мирные жители, он подчеркнул, что все удары ВС России наносятся по объектам, так или иначе связанным с военной инфраструктурой.