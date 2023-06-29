Херсон, 29 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Житель подтопленного посёлка Коханы в Голопристанском районе Херсонской области решил не эвакуироваться и перебрался жить в старенькое авто. Корреспонденту ИА Регнум мужчина рассказал, что оставлять свой затопленный дом не хочет, так как там все вещи. По его словам, уровень воды в посёлке выше метра, но этот факт не заставил мужчину перебраться в пункт временного размещения (ПВР), организованный властями.

Кадр из видео «Житель подтопленного села Коханы отказался эвакуироваться и живет в авто»

Теперь мужчина живёт в стареньком белом «Ланосе», который, судя по всему, давно не на ходу. Эвакуироваться пожилому человеку предлагали и сотрудники администрации, и МЧС, и военнослужащие, но он всегда отказывался. Дом мужчины находится в низине, из-за чего вода никак не сойдёт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816494" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Херсонской области мужчина из подтопленного дома переехал жить в авто

«Там метр [воды], может быть, через неделю сойдет, пойду тряпки заберу. Куда уезжать, когда хата здесь и тряпки здесь?» — заявил мужчина.

Десятки населённых пунктов и несколько тысяч домов оказались в зоне подтопления в Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС в результате удара ВСУ. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 48 человек, несколько тысяч эвакуировали и разместили в ПВР. Власти России назвали действия Киева целенаправленным терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения в регионе. Вода постепенно начала отступать из населённых пунктов.

28 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва удивлена тому, что международные организации уклонились от осуждения Киева за теракт на ГЭС. Она также указала, что профильные российские ведомства продолжают заниматься ликвидацией последствий катастрофы.

ИА Регнум показало работу МЧС и других специалистов, которые уже приступили к восстановлению разрушенных разливом воды дорог.