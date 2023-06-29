Москва, 29 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 июня предрёк «Королевскому» мороженому Луганского хладокомбината будущее на большом рынке. Предприятие стало победителем конкурса новых отечественных брендов и привезло товары в Москву на форум «Сильные идеи для нового времени».

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Глава государства осмотрел стенд и отметил большой ассортимент. Оказалось, хладокомбинат производит более 100 сортов мороженого.

«Рынок большой. Я думаю, всё пригодится», — сказал Путин.

Ранее президент рассказал о работе отечественных производителей в освободившихся после ухода зарубежных компаний нишах. Он отметил, что торговые сети и интернет-площадки успешно задействовали возможности для продвижения российских брендов и оправдали бизнес-доверие. Путин подчеркнул, что это позволило быстро заполнить все освободившиеся ниши и полки магазинов, которые, как отметил президент, и так никогда не пустовали.

Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента с целью поддержки российского бизнеса. В тройку самых активных регионов, подавших заявки, вошли Башкирия (более 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 предприятий.