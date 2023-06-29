Москва, 29 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 июня на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» заявил, что необходимо расширять возможности для продажи изделий из вторсырья. Он поддержал идею включить их в госзакупки.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин

При этом важную роль играют госзакупки, отметил президент, добавив, что правительство занимается проработкой поручения по этому вопросу.

«Вот этот список различных изделий, которые должны включаться в список госзакупок, он, безусловно, должен быть проработан и утвержден, с тем чтобы эти госзакупки имели место быть, чтобы это было обязательно в определенных объемах», — заявил Путин.

Глава государства отметил важность проведения в такой ситуации экспертизы, чтобы гарантировать качество продукции из вторсырья: они не должны вредить здоровью людей.

Президент добавил, что в стране действует восемь экологических технопарков, на территории которых можно взять землю под строительство перерабатывающих предприятий «практически бесплатно».

29 июня Путин выступил на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Говоря о возросшей на фоне санкций конкурентоспособности российских предприятий, президент предложил им осваивать мировые рынки постепенно и планомерно.

Начинать следует со стран СНГ, затем идти в страны ШОС и БРИКС. Открываются колоссальные возможности, отметил Путин. Он подчеркнул, что Запад не добился развала российской экономики: она только укрепилась. Идёт развитие отечественного бизнеса.