Москва, 29 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 29 июня, что инцидент с колумбийцами в Краматорске необходимо расследовать.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Ситуация требует дальнейшего разбирательства. Это именно след киевско-режимных диверсантов. Они действуют постоянно под чужим флагом. Это их излюбленная тактика», — сказала она в интервью колумбийскому телевидению.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня украинские СМИ распространили информацию о ракетном ударе по Краматорску. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские войска поразили в городе пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Позднее ведомство уточнило, что в результате удара по объектам в Краматорске удалось уничтожить двух генералов ВСУ и порядка 20 наёмников и иностранных советников.

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что страна направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске, в котором пострадали колумбийские граждане. Он обвинил российских военных в нарушении протоколов вооружённого конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские военные не наносили удары по гражданским объектам в Краматорске. Посольство России в Колумбии позже назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск.

Помимо этого, как минимум двое наёмников из США и Великобритании пострадали при ударе по Краматорску, передал 29 июня телеканал CNN. Ранения, по данным канала, получили британский наёмник Мо Хорник и американец Ник Дакворт. Собеседник CNN рассказал, что удар пришёлся по пункту временной дислокации командования одной из бригад ВСУ. В этот момент там шла, как он выразился, «детская вечеринка» с участием журналистов и волонтёров.