Москва, 29 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Из-за введения в российских школах предмета «Основы безопасности и защита Родины» нагрузка на учеников не увеличится, предмет будут внедрять поэтапно. Об этом 29 июня журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке в школе

Он пояснил, что программа изучения нового предмета составлена на основе нынешних «Основ безопасности жизнедеятельности» по запросу экспертного сообщества.

«Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет «Основы безопасности и защита Родины». Но они будут дополнены актуальными темами и разделами», ― уточнил глава министерства.

Кравцов также подчеркнул, что количество школьных часов останется прежним, увеличения нагрузки на учеников не произойдёт.

Глава Минпросвещения добавил, что на «Основах безопасности и защиты Родины» школьники познакомят с таким понятиям как «воинская обязанность» и будут изучать задачи военной службы.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе глава Минпросвещения заявил, что ведомство обсуждает возможность переименовать уроки «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Глава ведомства пояснил, что ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, но курс нужно развивать. Чиновники обсудили с профильными специалистами, что ребята, которые воевали в зоне СВО, как никто другой могут прийти и рассказать правду.

Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах — не нововведение, её элементы всегда были частью школьной программы.

Как сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева, новый предмет появится в расписании российских школ уже с 1 сентября 2024 года. Так, вместо урока ОБЖ начнут преподавать «Основы безопасности и защита Родины».

За разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС. Сейчас, по её словам, рабочая группа уже формируется. Завершить разработку программы и учебных материалов планируют в течение следующего учебного года, чтобы с 1 сентября 2024 года школьники начали заниматься по новой учебной программе.

Предмет ОБЖ состоял из трех разделов: безопасность и защита в ЧС, основы медицинских знаний, основы военной службы. С 1 сентября 2023 года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой. Этот предмет отменили в российских школах в начале 1990-х годов