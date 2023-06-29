Предмет «Основа безопасности и защита родины» введут в школах поэтапно
Глава Минпросвещения Кравцов заявил о поэтапном введении в школах предмета о защите Родины
Москва, 29 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Из-за введения в российских школах предмета «Основы безопасности и защита Родины» нагрузка на учеников не увеличится, предмет будут внедрять поэтапно. Об этом 29 июня журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он пояснил, что программа изучения нового предмета составлена на основе нынешних «Основ безопасности жизнедеятельности» по запросу экспертного сообщества.
«Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет «Основы безопасности и защита Родины». Но они будут дополнены актуальными темами и разделами», ― уточнил глава министерства.
Кравцов также подчеркнул, что количество школьных часов останется прежним, увеличения нагрузки на учеников не произойдёт.
Глава Минпросвещения добавил, что на «Основах безопасности и защиты Родины» школьники познакомят с таким понятиям как «воинская обязанность» и будут изучать задачи военной службы.
Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе глава Минпросвещения заявил, что ведомство обсуждает возможность переименовать уроки «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Глава ведомства пояснил, что ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, но курс нужно развивать. Чиновники обсудили с профильными специалистами, что ребята, которые воевали в зоне СВО, как никто другой могут прийти и рассказать правду.
Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах — не нововведение, её элементы всегда были частью школьной программы.
Как сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева, новый предмет появится в расписании российских школ уже с 1 сентября 2024 года. Так, вместо урока ОБЖ начнут преподавать «Основы безопасности и защита Родины».
За разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС. Сейчас, по её словам, рабочая группа уже формируется. Завершить разработку программы и учебных материалов планируют в течение следующего учебного года, чтобы с 1 сентября 2024 года школьники начали заниматься по новой учебной программе.
Предмет ОБЖ состоял из трех разделов: безопасность и защита в ЧС, основы медицинских знаний, основы военной службы. С 1 сентября 2023 года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой. Этот предмет отменили в российских школах в начале 1990-х годов