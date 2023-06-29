Москва, 29 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы в ходе заседания 29 июня заочно приговорил к восьми годам лишения свободы экс-главу сервис «Яндекс. Лавка» Илью Красильщика по делу о фейках о Вооружённых силах России. Об этом сообщило РИА Новости.

Артем Геодакян/ТАСС Илья Красильщик

«Назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявила судья Елена Ленская.

Суд также запретил Красильщику администрировать сайты во время отбывания наказания и ещё в течение четырёх лет после освобождения.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России в июле 2022 года объявило в розыск Красильщика за распространение ложной информации о действиях российской армии в городе Буча. Он распространял фейки в соцсетях, находясь за границей, а потом дал интервью, где повторил ложную информацию.

В марте 2023 года Басманный суд заочно арестовал бывшего главу сервиса. В мае Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Красильщика.