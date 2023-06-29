Прага, 29 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Офицер армии Чехии напал на украинского футболиста команды «Горомержице» Мариана Федишина во время матча чемпионата западного округа Праги (одна из низших лиг чешского чемпионата. — Прим. ред.) с клубом «Вельке-Пршилепи». Об этом 29 июня сообщил портал Sport. cz.

IMAGO/Anke WaelischmillerSven S/Global Look Press Драка на футбольном матче

Во время одного из игровых моментов Федишин упал на бровке после нарушения правил со стороны гостевой команды, и у него началась словесная перепалка с обидчиком. Затем на игровое поле выбежал менеджер «Вельке-Пршилепи» Ян Котвас и тоже вступил в перепалку, так как посчитал, что украинский игрок симулирует.

Как рассказал делегат матча, Котвас называл Федишина «украинским ублюдком» и кричал, что тот должен идти и участвовать в боевых действиях, после чего менеджеру показали красную карточку.

Также указывается, что Котвас имеет звание подполковника и является заместителем командира отдела, который обеспечивает протокольную деятельность президента Чехии, военной канцелярии президента, парламента страны, аппарата правительства и минобороны республики. Ввиду этого расследование инцидента осуществляется чешской военной полицией.

При этом сам менеджер «Вельке-Пршилепи» отрицает свои заявления в адрес Федишина. Уточняется, что за это дисциплинарное нарушение Котваса могут подвергнуть штрафу в размере 100 тыс. чешских крон (около 400 тыс. руб. — Прим. ИА Регнум) и запретить вести любую связанную с футболом деятельность на срок до 15 лет. Вместе с тем, по уголовному кодексу Чехии, офицеру чешской армии может грозить до двух лет заключения за публично порочащие «нацию, её язык, расу или этническую группу» высказывания.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая пражский суд вынес приговор мужчине, который повредил в чешской столице автомобиль с украинским номерным знаком. Обвиняемого признали виновным по статьям «умышленное повреждение чужой вещи», «насилие против группы граждан» и «хулиганство» и приговорили к шести месяцам заключения условно.

До этого суд района Прага-1 приговорил Ярослава Попелку, который на митинге на Вацлавской площади в центре Праги призывал снять флаг Украины со здания Национального музея, к четырём месяцам заключения условно. Также ему назначили испытательный срок на полтора года.