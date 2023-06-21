Москва, 29 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В Москве по делу о шпионаже задержали гражданку России. Об этом 29 июня сообщили в Лефортовском суде столицы. Федеральная служба безопасности требует ареста задержанной.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е.», ― уточнили в беседе с ТАСС в суде.

Также сообщается, что дело задержанной содержит секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в июне по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины арестовали жителя Приморского края. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

По данным ФСБ, мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он понимал, что эти данные могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Несколько дней спустя в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области за шпионаж в пользу Германии. По данным спецслужбы, россиянин сам вышел на контакт с германской стороной и предложил передать сведения о важных объектах Минобороны России. В обмен он попросил содействие в получении гражданства Германии.