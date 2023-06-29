Брюссель, 29 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Государства — члены Европейского союза рамках «будущих обязательств в сфере безопасности» Киеву допускают возможность отправки на территорию Украины военных миссий при согласии членов и при необходимых условиях. Об этом 29 июня написала газета Financial Times со ссылкой на источник.

Axel Heimken/Global Look Press Военнослужащие

«Они [страны ЕС] пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также возможность [проведения] военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», — говорится в публикации.

Уточняется, что также входящие в Евросоюз страны намерены продолжать финансировать поставки оружия Киеву из средств Европейского фонда мира.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею о преобразовании Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины, о которой ранее объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По словам Захаровой, фонд давно уже стал Европейским фондом войны.

До этого Европейская комиссия заявила, что ЕС с начала спецоперации направил Киеву 70 млрд евро, из которых 15 млрд евро было потрачено на поставки оружия ВСУ. По данным Брюсселя, часть этих средств был взята из Европейского фонда мира.