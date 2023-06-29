Дербент, Дагестан, 29 июня, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Школьница из Дагестана Фатима Тагирова, узнав, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дербент посетит фонтан, сразу попросила маму прийти на встречу к главе государства. Об этом она рассказала «Известиям».

Гавриил Григоров/ТАСС Визит Владимира Путина в Дербент

«Мы часто сюда ходим, но, когда я узнала, что Владимир Владимирович сюда приедет, я сказала об этом маме. Она сразу согласилась сюда прийти», — рассказала Фатима.

Она добавила, что очень хотела сфотографироваться с Путиным и пожать ему руку. Фатима дождалась президента, стала махать ему рукой и кричать.

Девочка смогла сфотографироваться с главой государства, но пообщаться у них не получилось, так как президенту нужно было уезжать. Она призналась, что хочет встретиться с ним снова. Фатима добавила, что хочет подражать президенту.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил Дербент 28 июня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков потом рассказал журналистам, что президенту не рекомендовали выходить к жителям города по санитарно-эпидемиологическим соображениями, но он всё равно решил пообщаться с ними.

В Дербенте Путин провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. Он также поручил кабмину страны вместе с региональным правительством обеспечить развитие города.