Москва, 29 июня, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил выставку, организованную Агентством стратегических инициатив в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». В частности, он осмотрел стенд компании NexTouch, которая производит сенсорные и классические дисплеи, интерактивное оборудование и другие устройства. Об этом 29 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео Владимир Путин рисует на российском мониторе

Во время демонстрации экспонатов российскому лидеру напомнили, как десять лет назад он нарисовал кошку на иностранном экране, и теперь его попросили изобразить что-то на российском, от производителя NexTouch, победившего в конкурсе новых отечественных брендов.

После Путин оставил необычный автограф ― на отечественной сенсорной панели он изобразил рожицу и расписался под ней.

В числе других инновационных разработок на выставке российскому лидеру показали зарядные станции для электротранспорта и 5D-принтеры. Он посмотрел также новинки, созданные победителями в номинации «Информационные технологии»: программное обеспечение для бизнес-аналитики и роботизации, платформу для работы с любой 3D-моделью в виртуальной реальности, а также систему распознавания лиц Ovision, считывающую личность человека за 0,2 секунды.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816473" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что посещение форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» станет главным публичным событием рабочего дня российского лидера.

Официальный представитель Кремля добавил, что сначала Путин посетит выставку победителей конкурса лучших новых отечественных брендов в сопровождении руководителя АСИ Светланы Чупшевой. Позже состоится пленарное заседание, где выступит глава государства и лидеры идей по разным направлениям.