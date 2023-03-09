Москва, 29 июня, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Несмотря на развитие сервисов по доставке товаров на дом, россияне по-прежнему часто посещают торговые центры, причём не только для покупки еды или одежды. Как показал общероссийский опрос, проведённый центром СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, более половины респондентов (52%) ходят в них минимум раз в неделю, ещё четверть (26%) посещают торговые центры раз в месяц, 15% — реже, только 7% опрошенных утверждают, что вообще не ходят в них.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

«Уже сейчас у россиян есть большой запрос на расширение перечня детских услуг, социальных сервисов (в первую очередь это почта и пункты выдачи заказов), заведений для поддержания красоты и здоровья (парикмахерские, спортивные центры)», ― отметил декан факультета и директор центра СИТИ Евгений Михайленко.

По его словам, именно эти неторговые услуги могут заполнить площади, которые освободились после пандемии и ухода из России ряда иностранных компаний.

По данным исследования, в торговых центрах россияне чаще всего посещают продуктовые супермаркеты (65%), сюда чаще заходят респонденты 45–59 (72%) и старше 60 лет (77%), а также магазины одежды и обуви (44%), они особенно популярны у молодёжи 18–29 лет (60%) и женщин (50%).

Фудкорты чаще всех также посещают молодёжь (35%) и представители среднего возраста — 30–44 лет (32%). Магазины электроники предпочитают мужчины (28%).

Более половины россиян (55%) признались о своём желании видеть на площадях торговых центров, освободившиеся в результате пандемии и ухода из России иностранных брендов, российские товары. Такое пожелание высказали 62% опрошенных среди россиян старше 60 лет. 28% респондентов считают, что пустующие пространства стоит заполнить иностранной продукцией дружественных государств. Ещё 7% опрошенных заявили, что их стоит использовать для неторговых услуг.

Среди таковых опрошенные в первую очередь назвали организации, занимающиеся досугом детей — детские развлекательные центры (42%) и комнаты присмотра за детьми (28%). Также россияне считают, что на пустующих площадях стоит разместить объекты, связанные с предоставлением различных услуг населению: центры социальных услуг, МФЦ (31%), отделения банков (24%) и почты (14%), а также пункты выдачи заказов (22%).

Как сообщало ИА Регнум, в мае рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга продемонстрировали умеренные признаки восстановления, трафик в торговых центрах продолжил сохранять положительную динамику. Так, показатель Mall Index, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в Москве с 1 по 7 мая превысил показатель за аналогичный период 2022 года на 2%, а в Санкт-Петербурге на 4%.

При этом в Москве в начале мая посещаемость торговых центров оказалась на 26% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, а в Санкт-Петербурге — на 27%.

Как заявила эксперт в сфере торговой недвижимости Евгения Хакбердиева, в топовых торговых центрах Москвы наметилось снижение доли пустующих площадей, в первом квартале средний уровень вакантности составил 14,5%. Она добавила, что на места ушедших брендов приходят международные ретейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Значительное число глобальных компаний отказались от флагманских брендов. Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями. Так, ранее нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, тоже заявил о желании отказаться от использования названия бренда в России.