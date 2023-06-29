Москва, 29 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Появление в школьной программе предмета «Основа безопасности и защита родины» вместо ОБЖ выглядит здравой и полезной для будущего поколения инициативой, а новые знания могут помочь также развитию и воспитанию патриотических чувств у детей. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Ранее замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева на круглом столе по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе» рассказала, что в российских школах появится новый предмет «Основа безопасности и защита родины». Он должен будет заменить ОБЖ — основы безопасности жизнедеятельности. Для разработки учебной программы уже формируется рабочая группа, в состав которой войдут представители МЧС и Минобороны. Кроме того, для девочек разработана программа по основам медицинской подготовки. Сообщается, что новый предмет может появиться в школьном расписании уже 1 сентября 2024 года.

Председатель «Национального родительского комитета» поддержала внедрение нового предмета. По её мнению, предмет может способствовать развитию патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.

«Те азы, которым будут обучать на этом предмете, пригодятся нашим детям, ведь наша жизнь зависит от судьбы и безопасности нашей родины. Конечно, было бы здорово, если бы основы военной подготовки не пришлось применять в будущей жизни, но есть мудрость: «Хочешь мира, будь готов к войне». Мы искренне желаем благополучия стране и детям, но в случае необходимости всё это имеет большой смысл», — отметила Волынец.

По мнению эксперта, с появлением нового предмета родителям и всем взрослым важно правильно донести до детей необходимость появления «Основ безопасности и защиты родины», потому что от этого будет зависеть, как школьники воспримут новый урок. Волынец указала и на патриотическую составляющую предмета, которой не доставало в ОБЖ. Кроме того, эксперт оценила и дополнительное направление для девочек — медицинское — в рамках появления нового предмета.

«Это, безусловно, пригодится и в обычной жизни. Будущим мамам, жёнам эти навыки будут полезны при уходе за ребёнком, по оказанию первой помощи в разных ситуациях. Очень полезно, если девочки будут знать, как поставить укол, сделать искусственное дыхание. Вообще эти знания были бы не лишними и для мальчиков», — добавила Волынец.

Редакция ИА Регнум также пообщалась и с учителями некоторых российских школ. В целом они положительно отнеслись к идее внедрения в школьную программу нового предмета. Как отметила учитель одной из московских школ Екатерина Валерьевна Ч., «Основа безопасности и защита родины» по своей задумке сейчас напоминает бывший в образовательных учреждениях Советского Союза курс по Начальной военной подготовке (НВП). Екатерина Валерьевна согласилась, что знания и практические навыки, которым могут обучить на уроке, пригодятся в будущей жизни, а также будут способствовать более здоровому воспитанию нации как в физическом, так и в моральном смысле. Её коллега из школы в Перми Наталия Владимировна Ш. подчеркнула, что новый предмет будет способствовать развитию патриотизма у подрастающего поколения — важного качества в текущих реалиях.

21 июня министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство обсуждает возможность переименовать уроки «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Глава ведомства пояснил, что ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, но его нужно развивать.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2022 года в новую программу школьного образования вошла образовательная программа с военной подготовкой в рамках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и блоком про специальную военную операцию на уроках истории. Согласно документу, учеников 10–11-х классов на уроках ОБЖ научат обращаться с оружием и оказывать первую помощь. По курсу «История России» учеников ознакомят с геополитическим кризисом 2022 года, включая события СВО.