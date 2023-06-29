Москва, 29 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Стали известны обстоятельства последних минут жизни 28-летней вице-президента «Локо-Банка» Кристины Байковой, которая выпала с 11-го этажа апартаментов на Ходынском бульваре. По показаниям единственного свидетеля Андрея А., которые он дал полиции, они в месте с Байковой распивали алкоголь и обсуждали её жизненные трудности.

Страница Кристины в социальной сети (baikova. kristina) Кристина Байкова

«На тот момент Андрей видел Кристину всего третий раз. Они были знакомы чуть больше двух недель. Полиции он рассказал, что девушка жаловалась на свое здоровье и наблюдалась в какой-то столичной клинике, а также пила гормональные препараты. За несколько секунд до произошедшей трагедии Андрей и Кристина просто общались за столом», — приводит его рассказ источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 июня в полицию поступило сообщение о падении девушки с 11-го этажа элитных апартаментов на Ходынском бульваре. Она скончалась от полученных травм ещё до приезда скорой помощи. В настоящий момент по факту смерти Кристины Байковой проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается Следственный комитет. Известно, что она занимала должность вице-президента компании КБ «Локо-банк» и курировала работу с корпоративными клиентами.