Свидетель рассказал о последних секундах жизни вице-президента «Локо-Банка»
Свидетель гибели 28-летней вице-президента «Локо-Банка» рассказал о последних минутах её жизни
Москва, 29 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Стали известны обстоятельства последних минут жизни 28-летней вице-президента «Локо-Банка» Кристины Байковой, которая выпала с 11-го этажа апартаментов на Ходынском бульваре. По показаниям единственного свидетеля Андрея А., которые он дал полиции, они в месте с Байковой распивали алкоголь и обсуждали её жизненные трудности.
«На тот момент Андрей видел Кристину всего третий раз. Они были знакомы чуть больше двух недель. Полиции он рассказал, что девушка жаловалась на свое здоровье и наблюдалась в какой-то столичной клинике, а также пила гормональные препараты. За несколько секунд до произошедшей трагедии Андрей и Кристина просто общались за столом», — приводит его рассказ источник.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 июня в полицию поступило сообщение о падении девушки с 11-го этажа элитных апартаментов на Ходынском бульваре. Она скончалась от полученных травм ещё до приезда скорой помощи. В настоящий момент по факту смерти Кристины Байковой проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается Следственный комитет. Известно, что она занимала должность вице-президента компании КБ «Локо-банк» и курировала работу с корпоративными клиентами.