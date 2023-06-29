Тверь, 29 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В 2022 году в Тверской области отмечен рост числа туристов — регион посетило более 2,6 млн человек. В целом за прошедшие семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, отчитываясь об итогах работы регионального правительства в прошлом году.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом о работе правительства региона в 2022 году

«Продолжена системная поддержка проектов в сфере туризма, разработанных бизнесом и администрациями муниципальных образований. В 2022 году такую помощь получил 21 проект. Кроме того, по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» были поддержаны 3 инициативы по развитию кемпингов и автокемпингов, что позволило создать порядка 500 мест размещения», — сообщил Игорь Руденя.

Тверская область успешно развивает событийный туризм. В прошедшем году в регионе прошли 125 масштабных мероприятий, среди которых получившие всероссийскую известность фестивали «Новоторжский рубеж» и «Былинный берег», «Верещагин СырФест» и «Селигерский рыбник», «Сиреневое Домотканово» и Пушкинский праздник поэзии. Активно развивается сельский туризм, в этом направлении работает более 50 объектов.

Также продолжается развитие круизного туризма. В 2022 году почти до 400 увеличилось число судозаходов на территорию региона, до 80,7 тыс. человек — количество туристов, прибывших водным путем.

По словам Игоря Рудени, флагманский проект для развития индустрии гостеприимства — создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера «Волжское море». В текущем году планируется завершение третьего этапа проекта, появится возможность принимать круизные суда в речном порту Завидово. Тестовый заход был успешно осуществлен в прошлом году.

В Конаковском округе создается уникальный транспортно-пересадочный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, включая современный речной порт. Планируется, что турпоток на курорт «Завидово» к 2025 году вырастет до миллиона отдыхающих, а к 2028 году достигнет двух миллионов человек.