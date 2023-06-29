Москва, 29 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись. Об этом он рассказал 29 июня на пленарном заседании третьего ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени».

Илья Питалев/РИА Новости Продуктовые полки в магазине

«Свои возможности для продвижения отечественных брендов задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. Это не случайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», — заявил российский лидер.

Президент также объяснил, что ранее западные товары вытесняли отечественные из-за своей агрессивной рекламы и ухода от правил Всемирной торговой организации. Путин отметил, что зачастую качество и цена товаров не соответствовали тому, как их рекламировали. Он также упомянул, что в продажах зарубежных товаров помогали субсидии на производство на своей территории.

Путин отметил, что российские компании активно занимают места, освободившиеся после ухода зарубежных предприятий. Ранее он описал уход западных компаний из России одной фразой. Он заявил, что это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова несчастье помогло. Он заявил, что большинство отечественных предпринимателей делом показали свою заинтересованность, и что бизнес в стране активно осваивает ниши. Путин подчеркнул, что пришло время возвращения позиций на рынке.