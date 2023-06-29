Москва, 29 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Российские компании могут осваивать мировые рынки шаг за шагом. Об этом 29 июня на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени — 2023»

Глава государства считает, что они могут начать со стран Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

«Вы знаете, что всё делается постепенно. Начнём с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой, колоссальный», ― добавил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816463" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин указал на способность российских компаний осваивать рынки ШОС и БРИКС

Он также подчеркнул, что российские производители уже сейчас доказывают и доказали, что могут работать лучше

Как сообщало ИА Регнум, глава государства также указал на необходимость преобладания российских товаров на отечественном рынке. Он призвал сделать всё, чтобы именно продукция российских производителей заполняла местный рынок. При этом импортные товары должны быть только дополнением.

Президент добавил, что отечественные компании готовы к конкуренции, но им надо помочь раскрутиться.

В феврале президент России на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» распрощался с иностранными брендами, которые ушли из России. Глава государства пожелал им всего доброго, добавив, что они несут из-за такого решения огромные потери.