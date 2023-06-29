Брюссель, 29 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. НАТО пошлёт Украине «сильный сигнал поддержки» на саммите в Вильнюсе, заявил 29 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Он прокомментировал перспективы вступления Украины в организацию и вновь заявил, что двери альянса для неё открыты.

«Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлём Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придётся обсуждать никогда», — сказал он.

Ранее «сюрприз» по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе также пообещала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции с Столтенбергом в Брюсселе. Он отметил, что предвосхищать итоги саммита рано. Также генсек ранее назвал победу Украины в конфликте с Россией предварительным условием для начала обсуждения её вхождения в НАТО, но он не уточнил, к чему может прийти саммит альянса в вопросе членства страны.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он утверждал, что Киев доказал совместимость со стандартами альянса.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отметил, что для начала Украине необходимо приблизиться к натовским стандартам. Глава украинского минобороны Алексей Резников согласился с мнением, что Украине не предложат войти в состав НАТО в период боевых действий.

В Кремле, в свою очередь, напомнили, что именно ориентация Киева на вступление в НАТО стала одной из причин начала специальной военной спецоперации. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в альянс, так как это означает источник постоянной военной опасности для Москвы, чего позволить нельзя.

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине пообещают когда-нибудь принять её в НАТО, и, скорее всего, именно в этом и состоит обещанный Эстонией сюрприз, заявил в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, и Эстония, и все прибалтийские страны остаются чужеродным элементом для стран Запада и в целом для государств НАТО, поэтому бывшие республики СССР стараются занять «хоть какое-то достойное место на этом празднике жизни», делая свои заявления всё более громкими и русофобскими.