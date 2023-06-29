Тверь, 29 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Результаты развития сферы образования в Тверской области в 2022 году представил губернатор региона Игорь Руденя в отчете по итогам работы областного правительства за прошедший год. В Верхневолжье появились новые детские сады, велась работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, развитию профобразования.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя выступает с отчетом по итогам работы областного правительства за прошедший год

«В прошлом году открыты детские сады в Твери и Вышнем Волочке, в начале июня текущего года в Твери введён в эксплуатацию новый детский сад. Всего в 2019–2023 годах в Тверской области построено 13 детских дошкольных учреждений на 1720 мест. Обеспечено укрепление материально-технической базы 14 детских садов, установлены уличные игровые комплексы в 55 садах», — сообщил губернатор.

Школьная система образования ориентирована на обучение с учетом будущей профессиональной подготовки детей. В 2022 году в профильных классах обучались 86% старшеклассников, количество участников мероприятий по профориентации по сравнению с 2021-м увеличилось в 2,5 раза — почти до 15 тысяч человек.

По национальному проекту «Образование» в прошлом году создано два центра цифрового образования «IT-куб», 90 центров «Точка роста». Существенно возросло число школьников, участвующих в программах дополнительного образования. По программе поддержки школьных инициатив реализовано 40 проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры и общественной активности учащихся. В 2023 году в программе участвуют все муниципалитеты, поддержано 57 проектов.

В 2022 году было продолжено обновление школьного автопарка, приобретено 38 автобусов. Укреплена материально-техническая база 150 школ. С прошлого года началась реализация регионального проекта по комплексной модернизации школьной системы образования. Завершен комплексный капитальный ремонт четырех школ, в 2023 году планируется провести работы в 15 школах.

В настоящее время ведется строительство пяти школ в Твери, Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонино, рассчитанных на обучение более 3 тысяч ребят. В регионе растет популярность среднего специального образования и востребованность выпускников колледжей у работодателей. В соответствии с запросами предприятий в 2022 году открыт прием на одну новую профессию и возобновлено обучение по шести востребованным специальностям.

Активно формируется современная производственная база. В 7 колледжах в Бежецке, Удомле, Вышнем Волочке, Твери и Конаково было оборудовано 14 мастерских благодаря участию в профильном федеральном проекте. Продолжена реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. Школьники региона принимали участие в проекте «Нас пригласили во дворец», посещали парк «Россия — Моя история», участвовали в поездках к святыням, памятникам культурного наследия и других мероприятиях стратегии. В 2022 году введена традиция начинать учебную неделю с подъёма государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.

«Современная ситуация в мире подтверждает правильность особого внимания к воспитанию нашей молодёжи в традициях патриотизма, приверженности духовно-нравственным ценностям нашего народа. В прошедшем году подавляющее большинство молодых людей доказали верность Родине, выполняя воинский долг, помогая нашим бойцам и их семьям, ветеранам, участвуя в реализации важных проектов», — подчеркнул Игорь Руденя.

В тверском регионе всё больше волонтёров: на 1 января 2023 года их было зарегистрировано 21 359 — на 20% больше, чем в 2021-м. Усилена работа по подготовке молодёжи к службе в Вооружённых силах, в том числе через поддержку движения «Юнармия», проведение военно-спортивных игр, спартакиад для допризывников.

Ключевым направлением патриотической работы остаётся развитие поискового движения. В 2022 году на территории региона, в том числе во время Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», было обнаружено 1910 останков красноармейцев, установлено 63 имени. Также была продолжена работа по восстановлению воинских захоронений, отремонтировано 34 объекта.