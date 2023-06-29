Москва, 29 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от подписания контракта с Министерством обороны России, после чего его уведомили о том, что частная структура прекратит участие в спецоперации. Об этом 29 июня рассказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Елена Копылова/РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин

Как напомнил глава думского комитета, за несколько дней до совершения попытки вооружённого мятежа в Минобороны сообщили, что все выполняющие боевые задачи в зоне СВО структуры должны подписать контракт с ведомством.

«И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина», — сказал он

Картополов уточнил, что после этого основателя «Вагнера» уведомили, что его ЧВК в этом случае не станет принимать участия в спецоперации.

«То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства», — пояснил глава комитета Госдумы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 10 июня заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков заявил, что добровольческие формирования до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса. Он уточнил, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций для повышения эффективности их в зоне СВО. При этом первым такой контракт подписал чеченский добровольческий отряд «Ахмат».

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным осуществила попытку вооружённого мятежа. Бойцы ЧВК прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Позднее белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным переговорил с Пригожиным и достиг соглашения о деэскалации, после чего колонна «Вагнера» остановилась, также бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.

27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в республику.

Позднее российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за усилия по урегулированию ситуации с попыткой мятежа.