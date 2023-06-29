Москва, 29 июня, 2023, 15:02 — ИА Регнум. На Павелецком направлении Московской железной дороги восстановили движение по двум путям. Об этом 29 июня сообщили в РЖД.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Поезд

«Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения», ― говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

Пассажирам и ожидающим порекомендовали уточнять информацию о фактическом движении поездов в мобильном приложении «РЖД пассажирам» или на сайте компании.

Ранее на станции Бирюлёво-Товарная в Москве с рельсов сошли вагоны грузового поезда. На части пути на Павелецком направлении приостановили движение поездов.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, с рельсов сошли шесть грузовых вагонов с цементом. Инцидент произошёл примерно в 13:07. О пострадавших не сообщалось. Причины схода вагонов устанавливаются.

Рабочие сразу приступили к ликвидации последствий ЧП.