Ставрополь, 29 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Дербенте провёл совещание по вопросам развития внутреннего туризма. Глава государства отметил важность повышения качества инфраструктуры и транспортной сети, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики правительства и главы Ставрополья.

«Победа 26» Президент РФ рассмотрит перевод курортного сбора на постоянную основу

По словам президента, спрос на внутренний туризм растёт, поэтому качество индустрии нужно улучшать, чтобы обеспечить комфортный и безопасный отдых для туристов. «Наш Северный Кавказ отличается действительно уникальным климатом. Работает целая сеть санаториев, гостиничных комплексов, баз отдыха — Кисловодск, Пятигорск, другие известные центры», — цитирует президента издание «Победа 26».

В совещании приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и главы других субъектов СКФО.

За период январь–май 2023 года Кисловодск стал рекордсменом по курортному сбору. «В этом году мы рассчитываем получить около 700 млн рублей курортного сбора, которые направим на совершенствование курортной инфраструктуры. Прошу рассмотреть возможность введения в конце этого года курортного сбора на постоянной основе», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Президент отметил, что предложение проработают.

План по курортному сбору на 2023 год на Ставрополье выполнен уже на 40%. Эксперимент в регионе продлили по инициативе губернатора Владимира Владимирова.