Брюссель, 29 июня, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Европейский союз и Североатлантический альянс усилят совместную работу по защите энергетической, транспортной и другой критической инфраструктуры. Об этом 29 июня заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Как указал Столтенберг, сейчас НАТО и ЕС ведут совместную работу во многих сферах, и в том числе в вопросах защиты критической инфраструктуры.

«Сегодня вышел отчёт о том, как мы можем усилить то, что ЕС и НАТО делают вместе, чтобы защитить энергетическую, транспортную и другую критическую инфраструктуру», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня бывший командующий силами армии США в Европе, американский генерал Бен Ходжес заявил, что территории входящих в альянс стран Европы не хватает необходимой инфраструктуры (мостов и тоннелей) железнодорожной техники для «сдерживания» России.

1 июня обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер отметил в публикации, что власти США обеспокоены уязвимостью стран НАТО, «ничем не прикрытых» в Арктике.