Мегион, Израиль, 29 июня, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Умер глава города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) Олег Дейнека, сообщил 29 июня региональный Telegram-канал «5-й этаж».

Кадр из видео: «Олег Дейнека, глава города Мегиона» Олег Дейнека

«Ушёл из жизни глава Мегиона Олег Дейнека», — сообщил канал.

По его данным, Дейнека тяжело болел и лечился в специализированных клиниках. Его заместитель Игорь Алчинов остаётся врио главы Мегиона. Осенью состоится избрание нового главы муниципалитета.

Дейнека 11 февраля сообщил об уходе в отпуск в связи с необходимостью пройти курс лечения. В конце марта появилась информация о перенесённой им операции, после которой чиновник отправился на реабилитацию в одну из клиник в Тель-Авиве.

В ходе проверки, которую в сентябре прошлого года прокуратура провела по соблюдению главой города требований законодательства о противодействии коррупции, выяснилось, что в мае компания «Руссервис» получила от городских властей субсидию по программе программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на компенсацию затрат на купленное оборудование.

Единственным учредителем этой компании оказалась родная сестра Дейнеки, директором — зять главы города Гела Сипашвили. Прокуратура заявила, что мэр должен был сразу сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Однако Дейнека сделал это только после обращения прокуратуры к главе региона Натальи Комаровой о необходимости принять меры.

Прокуратура потребовала отставки Дейнеки в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов между ним и зятем.

В феврале 2022 года несколько сотен жителей Мегиона подписали петицию об отставке Дейнеки. Он, узнав об этом требовании, назвал случившееся пиар-атакой и попыткой раскачать ситуацию в Мегионе.

26 июня СМИ Югры сообщили о тяжёлом состоянии Дейнеки и решении подать в отставку. Данные об уходе с поста не подтвердились.